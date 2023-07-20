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НовостиПроисшествия20 июля 2023 7:50

Житель Коми получил судимость из-за бутылки водки

Мужчина пытался его обжаловать
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

За кражу денег и бутылку водки жителя Емвы приговорили к 8 месяцам исправительных работ. Приговор был вынесен 17 мая текущего года, но мужчина пытался его обжаловать.

Случай произошел в феврале текущего года. Мужчина находился в квартире знакомого и распивал с ним спиртные напитки. В ходе застолья злоумышленник похитил из шкафа 4 250 рублей и бутылку водки из холодильника.

Защитник осужденного направил апелляционную жалобу в районный суд и попросил назначить условное лишение свободны, так как суд установил смягчающие наказание обстоятельства. Приговор был оставлен без изменений.

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