Трудинспекция Коми расследовала обрушение потолка в больнице

Фото: Нина Юшкова.

13 июня в Печорской ЦРБ внезапно обрушился потолок, в результате чего работник оказался завален. Трудовая инспекция РК завершила расследование несчастного случая.

Подрядная организация проводила на территории Печорской ЦРБ ремонт в помещении пищеблока. Во время зачистки перегородки внезапно с потолка посыпалась штукатурка, после чего произошло обрушение потолка.

Причинами несчастного случая послужили недостатки в организации и проведении подготовки сотрудников по охране труда и неудовлетворительное состояние строительных конструкций здания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре дорожники навели дорожный марафет на улице Индустриальной (подробнее)