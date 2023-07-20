Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 июля 2023 8:49

Трудинспекция Коми расследовала обрушение потолка в больнице

ЧП произошло 13 июня
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

13 июня в Печорской ЦРБ внезапно обрушился потолок, в результате чего работник оказался завален. Трудовая инспекция РК завершила расследование несчастного случая.

Подрядная организация проводила на территории Печорской ЦРБ ремонт в помещении пищеблока. Во время зачистки перегородки внезапно с потолка посыпалась штукатурка, после чего произошло обрушение потолка.

Причинами несчастного случая послужили недостатки в организации и проведении подготовки сотрудников по охране труда и неудовлетворительное состояние строительных конструкций здания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре дорожники навели дорожный марафет на улице Индустриальной (подробнее)