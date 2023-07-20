В Коми почти 10 месяцев ищут мужчину, который ушел в лес собакой

Фото: «Лиза Алерт Коми».

В селе Краснобор Ижемского района Коми пропал без вести 37-летний Евгений Тумайкин. Мужчина не выходит на связь с 23 сентября прошлого года. В тот день он ушел в лес и не вернулся.

Приметы: карие глаза, черные волосы, телосложение нормальное, рост 172 см. В день исчезновения на нем были штаны черного цвета, темно-коричневая камуфляжная куртка, сапоги-бродни. Мужчина ушел в лес с собакой по кличке Рыжий.

Номер телефона для связи с волонтерами отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700 54 52.

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