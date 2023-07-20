Абитуриенты из Коми могут подать документы в вуз онлайн

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На данный момент продолжается прием документов в вузы через портал «Госуслуги». У абитуриентов из Коми есть возможность подать документы онлайн в 5 любых вузов, выбрав в каждом до 5 специальностей.

В пресс-службе Минцифры РК сообщили, чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, поступающему нужно зайти на портал «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru/vuzonline под своей подтвержденной учетной записью.

Прием документов на бесплатное обучение осуществляется до 25 июля, на платное - до 20 августа. Уведомление о зачислении придёт в личный кабинет.

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