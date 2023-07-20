Пытавшегося убить подростка в автобусе жителя Сыктывкара осудили на 9 лет колонии

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В Сыктывкаре огласили приговор 33-летнему жителю Сыктывкара, который пытался убить подростка в салоне автобуса. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. По информации ведомства, мужчина признан виновным и получил длительный срок.

- Суд назначил сыктывкарцу, который за полчаса совершил тяжкое и особо тяжкое преступления, наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, - сообщили в ведомстве.

Напомним, нападение произошло 31 октября 2022 года. Мужчина, будучи пьяным, напал на юношу с ножом. Убить подростка житель Сыктывкара не смог лишь потому, что мальчик оказал серьезно сопротивление и смог выбежать из салона автобуса. Однако на этом осужденный не остановился.

- Не выпуская нож из рук, злоумышленник попытался забраться на место водителя, угрожая тому насилием. Водитель покинул автобус и стал останавливать попутные автомобили, чтобы ему помогли утихомирить буйного пассажира. В это время нападавший скрылся, однако через некоторое время был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - следует из материалов дела.

Экспертиза 33-летнего мужчину признала вменяемым.

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