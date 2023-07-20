Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2023 12:20

Усачи рода Monochamus обнаружены в лесопродукции Коми

Они заселяют стволы ослабленных или погибших деревьев
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Коми обнаружены в лесопродукции усачи рода Monochamus. Об этом рассказали в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора республики.

По информации ведомства, за первые полгода 2023 года личинки опасных вредителей были найдены в 24 случаях. Как рассказали специалисты, усачи заселяют стволы ослабленных или погибших деревьев и представляют угрозу для при заготовке лесоматериалов.

- Хозяйствующими субъектами приняты решения о проведении мероприятий по карантинному фитосанитарному обеззараживанию данной продукции, - заключили в надзорном органе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Йосик заботливый, а Сафи деловитый»: жители Коми воспитывают в своём доме обезьянку и суриката (подробности)