Усачи рода Monochamus обнаружены в лесопродукции Коми

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В Коми обнаружены в лесопродукции усачи рода Monochamus. Об этом рассказали в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора республики.

По информации ведомства, за первые полгода 2023 года личинки опасных вредителей были найдены в 24 случаях. Как рассказали специалисты, усачи заселяют стволы ослабленных или погибших деревьев и представляют угрозу для при заготовке лесоматериалов.

- Хозяйствующими субъектами приняты решения о проведении мероприятий по карантинному фитосанитарному обеззараживанию данной продукции, - заключили в надзорном органе.

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