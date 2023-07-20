Шквалистый ветер и грозы обрушатся на Коми

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В Коми ухудшится погода. По сообщению МЧС республики, в регионе ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер. При порывах скорость воздушного потока будет достигать 20 м/с, предупреждают спасатели.

Уточняется, что непогода сохранится до вечера 20 июля. Особенно опасная обстановка будет в районе Сыктывкара.

МЧС просит жителей Коми соблюдать технику безопасности и держаться подальше от водоемов.

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