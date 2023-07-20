В Коми ежемесячную выплату при рождении третьего ребенка получили почти 4800 семей

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В Коми почти 4,8 тысяч семей получили ежемесячную выплату при рождении третьего ребенка. Такие данные за первые полгода 2023 года приводит СФР республики.

– Семья может получать ежемесячную выплату на третьего и последующих детей до исполнения им трех лет. Стоит отметить, что эта мера поддержки остается востребованной у семей с детьми. С начала года она назначена 4799 семьям на 5031 ребенка, – сообщила министр труда Коми Екатерина Грибкова.

Напомним, что размер пособия может достигать почти 21 тысячи рублей. На выплату влияет несколько факторов: нуждаемость семьи и ее место проживания.

Для выплаты пособий из бюджета республики направлено более 406 млн рублей.

Напомним, единое пособие назначается с применением комплексной оценки нуждаемости семьям со среднедушевым доходом ниже установленного в Коми прожиточного минимума. Размер этой меры поддержки варьируется и может составлять – 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. На третьих или последующих детей, которые родились, начиная с 1 января 2023 года, выплата назначается только в виде единого пособия. У семей же, в которых третий или последующий ребенок родился до 31 декабря 2022 года включительно, есть возможность выбрать, как получать данную меру поддержки – в виде единого пособия или ежемесячной выплаты по старым правилам.