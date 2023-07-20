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НовостиОбщество20 июля 2023 9:56

В Коми бизнесмен купил приобрел пестициды и не сообщил об этом

Предприниматель нарушил закон
Источник:kp.ru
Фото: Алина ПАЛАГИНА

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Коми предприниматель приобрел пестициды и не сообщил об этом, что является нарушением закона. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Бизнесмен занимается выращиванием различных культур в Коми. Коммерсант купил у одной из вологодских компаний пестициды. В Россельхознадзоре уточнили, что речь идет о гербицидах и фунгицидах.

– При этом предприниматель не зарегистрирован в государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн», – говорится в сообщении.

Это является нарушением. Согласно законодательству, бизнесмен должен вносить в эту систему информацию о применении пестицидов и агрохимикатов. Коммерсанту выдали предостережение.

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