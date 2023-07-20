В Коми водитель иномарки опрокинулся в кювет и попал в больницу

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 19 июля, в Ижемском районе Mazda CX-7опрокинулась в кювет, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 13.50 в деревне Усть-Ижма. Мужчина 1986 года рождения ехал за рулем иномарки по улице Центральной. Напротив дома №75 водитель не справился с управлением. Из-за этого Mazda съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал водитель. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму грудной клетки, а также перелом четырех ребер. В ГИБДД отметили, что водитель не был пристегнут.

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