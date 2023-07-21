Пенсионерка из Коми добилась 13,1 тысячи рублей компенсации за проезд

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По информации прокуратуры Коми, Сыктывкарский городской суд оставил в силе решение мирового судьи Кутузовского судебного участка о взыскании с отделения Фонда пенсионного и социального страхования региона компенсации местной пенсионерке за проезд в размере 13,1 тыс. руб.

На заседании установлено, что пожилая женщина добиралась из Сыктывкара к месту отдыха разными видами транспорта. Из-за этого ей отказали в социальной поддержке в отделении фонда.

Прокуратура и суд пришли к выводу, что женщина имеет право на оплату расходов к месту отдыха, в том числе, и за использование личного транспорта.

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