Возле памятника «Полярный круг» в Коми разлили нефтесодержащую жидкость

Фото: пресс-служба Минприроды Коми

В районе памятника «Полярный круг» в Коми обнаружили слив нефтесодержащей жидкости. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.

Инцидент произошел на Возейском нефтяном месторождении. В районе памятника «Полярный круг» обнаружили слив нефтесодержащей жидкости. На место отправилась оперативная группа. Руководитель Минприроды отметила, что жидкость слили еще зимой. По словам главы ведомства, это сделали неизвестные.

До ближайшего водоема около двух километров, поэтому жидкость туда не попала. Площадь загрязнения составила около 90 квадратных метров, а объем – около 50 литров.

– ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» начинают работы по очистке территории. Очистку планируется завершить в ближайшие двое суток, – отметила Киселевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

По факту разлива нефтесодержащей жидкости в Усинске возбуждено уголовное дело

Во время проверки были отобраны образцы почвы и воды (подробности)