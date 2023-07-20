Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 июля 2023 12:31

Возле памятника «Полярный круг» в Коми разлили нефтесодержащую жидкость

Это было сделано еще зимой
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Минприроды Коми

Фото: пресс-служба Минприроды Коми

В районе памятника «Полярный круг» в Коми обнаружили слив нефтесодержащей жидкости. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.

Инцидент произошел на Возейском нефтяном месторождении. В районе памятника «Полярный круг» обнаружили слив нефтесодержащей жидкости. На место отправилась оперативная группа. Руководитель Минприроды отметила, что жидкость слили еще зимой. По словам главы ведомства, это сделали неизвестные.

До ближайшего водоема около двух километров, поэтому жидкость туда не попала. Площадь загрязнения составила около 90 квадратных метров, а объем – около 50 литров.

– ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» начинают работы по очистке территории. Очистку планируется завершить в ближайшие двое суток, – отметила Киселевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

По факту разлива нефтесодержащей жидкости в Усинске возбуждено уголовное дело

Во время проверки были отобраны образцы почвы и воды (подробности)