В Коми осудили преступную группу из 12 автомошенников

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В отношении 12 жителей Сыктывкара рассмотрели уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми. По предоставленным данным, житель столицы Коми разработал план незаконного обогащения и привлек к нему своих троих знакомых, которые инсцинировали аварии и обращались в страховые компании. К этому они привлекали знакомых водителей.

Всего действия фигурантов уголовного дела причинили страховым компаниям ущерб более 1 млн рублей. Суд назначил огранизатору штраф в размере 330 тыс. руб., а остальным от 80 до 280 тыс. руб.

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