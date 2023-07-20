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НовостиОбщество20 июля 2023 13:30

В Сыктывкаре на круглосуточную работу переходит Республиканская стоматологическая поликлиника

Вести прием будет врач-стоматолог и медицинская сестра
Источник:kp.ru
Республиканская стоматологическая поликлиника в Сыктывкаре перейдет на круглосуточную работу

Республиканская стоматологическая поликлиника в Сыктывкаре перейдет на круглосуточную работу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Республиканская стоматологическая поликлиника переходит на круглосуточный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Уточняется, что неотложная помощь будет оказывать как взрослым, так и детям.

- Обратиться за неотложной помощью в вечернее и ночное время можно будет в будни с 20.00 до 08.00, в выходные дни и нерабочие праздничные дни - круглосуточно, - рассказали в ведомстве.

Стоматологическая помощь будет оказываться в 13-м кабинете, который располагается на первом этаже в отдельном отсеке. Прием будут вести врач-стоматолог и медсестра.

Показаниями для оказания неотложной медицинской помощи при стоматологических заболеваниях является:

- анестезия (аппликационная, внутриротовая);

- наложение обезболивающих повязок;

- удаление зубов (кроме сложных удалений);

- внутриротовой разрез с дренированием раны;

- первичная хирургическая обработка раны;

- лечение альвеолита;

- наложение мышьяка;

- остановка кровотечения;

- трепанация зубов по поводу острого периодонтита.

Госпитализации по неотложным показаниям подлежат пациенты, состояние которых требует проведения медицинских вмешательств в стационарных условиях:

- травмы мягких тканей и переломы костей челюстно-лицевой области;

- абсцессы, флегмоны челюстно-лицевой области;

- подозрение на развитие анаэробной инфекции.

Взрослые пациенты направляются в челюстно-лицевое отделение Коми республиканской клинической больницы, дети – в отделение челюстно-лицевой хирургии Коми республиканской детской больницы.