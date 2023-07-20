В Сыктывкаре на круглосуточную работу переходит Республиканская стоматологическая поликлиника

Республиканская стоматологическая поликлиника в Сыктывкаре перейдет на круглосуточную работу
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Республиканская стоматологическая поликлиника переходит на круглосуточный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Уточняется, что неотложная помощь будет оказывать как взрослым, так и детям.
- Обратиться за неотложной помощью в вечернее и ночное время можно будет в будни с 20.00 до 08.00, в выходные дни и нерабочие праздничные дни - круглосуточно, - рассказали в ведомстве.
Стоматологическая помощь будет оказываться в 13-м кабинете, который располагается на первом этаже в отдельном отсеке. Прием будут вести врач-стоматолог и медсестра.
Показаниями для оказания неотложной медицинской помощи при стоматологических заболеваниях является:
- анестезия (аппликационная, внутриротовая);
- наложение обезболивающих повязок;
- удаление зубов (кроме сложных удалений);
- внутриротовой разрез с дренированием раны;
- первичная хирургическая обработка раны;
- лечение альвеолита;
- наложение мышьяка;
- остановка кровотечения;
- трепанация зубов по поводу острого периодонтита.
Госпитализации по неотложным показаниям подлежат пациенты, состояние которых требует проведения медицинских вмешательств в стационарных условиях:
- травмы мягких тканей и переломы костей челюстно-лицевой области;
- абсцессы, флегмоны челюстно-лицевой области;
- подозрение на развитие анаэробной инфекции.
Взрослые пациенты направляются в челюстно-лицевое отделение Коми республиканской клинической больницы, дети – в отделение челюстно-лицевой хирургии Коми республиканской детской больницы.