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НовостиОбщество20 июля 2023 14:00

В Коми с ухтинского серийного убийцы взыскали 1,4 млн рублей за моральный вред

Мужчина осужден на пожизненный срок
Источник:kp.ru
Фото: ukhtagrad.ru

Фото: ukhtagrad.ru

С серийного убийцы из Ухты Андрея Головачева взыскали 1,4 млн рублей за моральный вред. Сумму выплатили родственникам погибших. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП по Коми.

- Сергиево-Посадский городской суд удовлетворил гражданские иски двоих родственников погибших о взыскании с виновного компенсации морального вреда. Размер компенсаций устанавливался с учетом степени родства и составил 400 тысяч и 1 млн рублей, - уточнили судебные приставы.

Известно, что суммы направлены в Воронеж и Сочи.

Напомним, Головачев был осужден на пожизненный срок за серию убийств. Мужчина расправлялся со своими жертвами с помощью пистолета и топора.

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