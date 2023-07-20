Житель Коми пять раз продал наркотики и организовал притон

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Инте 25-летнего молодого человека подозревают в пяти эпизодах сбыта наркотиков и организации наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Фигурант обустроил в комнате теплицу, в которой выращивал коноплю. Наркотики он продавал. Кроме того, подозреваемый организовал в квартире притон. Он пускал к себе домой наркоманов, который там употребляли запрещенные вещества. В квартире нашли приспособления для курения, более 36 грамм марихуаны, кусты конопли и оборудование для их выращивания. Возбуждены уголовные дела, фигуранта заключили под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми полицейские накрыли наркопритон

Организаторам грозит до 6 лет лишения свободы (подробности)