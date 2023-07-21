За неделю в Коми подешевел борщ

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Комистат опубликован актуальные данные об изменении цен на продукты за прошлую неделю.

За минувшую неделю выросли цены: на чай черный байховый - на 2,8%, сахар-песок - на 1,3%, мясо кур - на 1,7%, колбасу варено-копченую и полукопченую, черный чай - на 2,0%, бананы - на 6,8%.

Зафиксировано снижение цен: крупу гречневую, говядину, молоко стерилизованное, хлеб ржаной - на 1,0-1,6%.на помидоры - на 2,5%, на соль поваренную, творог, масло подсолнечное, яйца куриные - на 2,1-3,0%, огурцы - на 3,4%, лук репчатый - на 4,8%, морковь и свеклу - на 5,1%.

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