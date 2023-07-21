В Коми на 16-летнюю девушку-курьера мошенников возбудили уголовное дело

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В Ухте 16-летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела. Подростка подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Коми.

По информации ведомства, юная ухтинка помогала обманывать горожан, действуя по схеме «Ваш родственник в беде». Так, жертвой аферисток стала 86-летняя пенсионерка, которая лишилась 200 тысяч рублей. Мошенники обманули женщину, заявив, что ее невестка попала в ДТП.

- Будучи введенной в заблуждение потерпевшая передала подозреваемой, выступившей в роли курьера, вышеуказанную сумму. Фигурантка была задержана сотрудниками полиции в банке во время перечисления денег на счет, указанный организаторами преступления. Злоумышленница успела перечислить 30 тысяч рублей, остальные 170 тысяч рублей у нее изъяты, - рассказали в ведомстве.

Сейчас следователи продолжают расследование дела. Им предстоит установить все детали мошеннической схемы и ее участников.

Добавим, что по аналогичному делу проходят 17-летний и 18-летний ухтинцы. Они так же помогали мошенникам обманывать пенсионеров. В схеме аферистов им была уготована роль курьеров.

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