Первые иностранные студенты из Ганы приехали в Ухту

Фото: пресс-служба УГТУ

В Ухту приехали первые студенты из знойной Ганы. Об этом рассказали в УГТУ.

Иностранцы Дауда Закари, Ашампонг Клинтон и Гьяси Бернард Кофи намерены учиться русскому языку, получить специальность и обрести новых друзей. Сейчас их ожидает официальная регистрация и заселение в общежитие.

Всего в этом году УГТУ примет студентов из шести стран мира: Ганы, Йемена, Сирии, Палестины, Афганистана и Ирака.

В университете добавили, что в образовательном учреждении учатся более 300 студентов из 17 стран мира.

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