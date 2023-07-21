В Коми во время междусменного отдыха на вахте умер мужчина

Фото: архив "КП"

В Усинске на рабочем месте погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-службе республиканской Гострудинспекции.

По информации ведомства, погибший работал в «Усинском ТТУ», занимающемся перевозками. Несчастный случай произошел во время междусменного отдыха на вахте, уточнили инспекторы. Других деталей ведомство не раскрывает.

По факту произошедшего начато расследование. Сотрудникам надзорного органа предстоит установить обстоятельства и причины трагедии.

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