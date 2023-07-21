Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июля 2023 13:20

В Коми во время междусменного отдыха на вахте умер мужчина

Трудинспекция Коми начала расследование происшествия
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Усинске на рабочем месте погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-службе республиканской Гострудинспекции.

По информации ведомства, погибший работал в «Усинском ТТУ», занимающемся перевозками. Несчастный случай произошел во время междусменного отдыха на вахте, уточнили инспекторы. Других деталей ведомство не раскрывает.

По факту произошедшего начато расследование. Сотрудникам надзорного органа предстоит установить обстоятельства и причины трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми 12-летний мальчик сел за руль «Волги» и врезался в дом (подробности)