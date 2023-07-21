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НовостиПроисшествия21 июля 2023 13:50

В Сыктывкаре школьник получил травму во время стрельбы на уроке ОБЖ

С кровотечением мальчика доставили в больницу
Источник:kp.ru
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывкаре подросток получил ранение во время уроков стрельбы. Несчастный случай произошел весной этого года в одной из школ города.

Известно, что преподаватель ОБЖ хотел обучить стрельбе из пневматического оружия шестерых школьников. Для этого они собрались в подвальном помещении, которое не отвечало требованиям безопасности. В какой-то момент учитель оставил детей одних и направился к мишеням. В этот момент один из учеников перезаряжал пистолет и случайно выстрелил в лоб одноклассника. Школьника с кровотечением и пневматической пулей во лбу доставили в детскую больницу.

Как сообщает пресс-служба судов Коми, к ответственности была привлечена директор школы, которую обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.