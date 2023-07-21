В Коми задержали нелегального мигранта из Таджикистана

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Житель Республики Таджикистан по истечении определенного срока пребывания не выехал из России, в результате чего был выдворен из страны и оштрафован на 2 тысячи рублей.

Мужчина был выявлен 18 июля на ЖД станции Микунь в поезде Воркута - Москва. Он прибыл в Россию 14 июня прошлого года, а срок пребывания истек 12 сентября прошлого года.

Иностранец заявил, что планирует самостоятельно покинуть территорию РФ. Сейчас он находится в Центре временного содержания иностранных граждан.

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