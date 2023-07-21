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НовостиПроисшествия21 июля 2023 14:19

В Коми 15 трубоукладчиков упали в траншею

Один из погрузчиков под тяжестью трубы накренился и потянул за собой остальных
Источник:kp.ru
В Коми 15 трубоукладчиков рухнули в траншею

В Коми 15 трубоукладчиков рухнули в траншею

В Вуктыле в траншею рухнули 15 трубоукладчиков. Видеозапись с упавшими погрузчиками опубликовали местные жители.

Автор ролика, предположительно, водитель рухнувшего транспорта, говорит, что родился в рубашке и еле спасся.

- Бог спас меня, а вот кабину мою... не спас. Мне бы конец пришел, - говорит мужчина.

По предварительной информации, один из погрузчиков под тяжестью трубы накренился, а вслед «потянулись» остальные.

Известно, что пострадавших нет.

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