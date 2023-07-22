На окраине Сыктывкара обнаружили поле борщевика

Фото: соцсети

В районе Сосновой поляны в Сыктывкаре местные жители обнаружили заросшее борщевиком поле. Очевидцы об этом рассказали в социальных сетях. Комментарии администрации в ответ на опубликованную информацию пока что не поступали.

- Заросли борщевика в городе никого не удивляют, что уж говорить про окраины. Вот и на Сосновой поляне недалеко от жилых участков вовсю цветет опасное растение, - сообщили очевидцы.

В ответ на пост местные жители сообщили, что видели растение не только в районе Сосновой поляне, но и в других частяъ города. В частности, речь идет и о районе Чита.

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