В Сыктывкар 30 июля прибудет ковчег с мощами святого Георгия Победоносца

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Сыктывкар прибудет ковчег с мощами святого Георгия Победоносца. Об этом сообщает городская мэрия.

По информации администрации, прибытие планируется 30 июля, а уже 1 августа, в День преподобного Серафима Саровского, состоится поздняя литургия. После нее по городу пройдет крестный ход.

- Он ознаменует торжественное убытие мощей святого Георгия Победоносца в Нарьян-Мар, - отметили в мэрии.

Приложиться к мощам сможет любой желающий.

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