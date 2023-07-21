Житель Коми получил срок за двойное убийство, совершенное в 1995 году

Фото: Pixabay

В Ухте 67-летнего местного жителя признали виновным в убийстве двух человек, совершенном в 1995 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В конце 1994 года мужчина вышел из тюрьмы в Печоре и познакомился с двумя ухтинцами. Те пригласили бывшего осужденного погостить к себе. В начале 1995 года все трое выпивали в квартире ухтинцев. В какой-то момент между хозяевами и гостем возник конфликт. Злоумышленник схватил топор и стал бить обухом по головам мужчин. В результате оба скончались.

Преступление длительное время оставалось нераскрытым. Однако в 2022 году при проверке дактилоскопических учетов с использованием информационной системы «Папилон» было установлено соответствие следов пальцев рук мужчины со следами рук, изъятых при осмотре места происшествия в 1995 году в квартире потерпевших. По делу было возобновлено предварительное следствие, в ходе которого причастность фигуранта к убийству нашла свое подтверждение.

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил мужчине наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми из ревности убил 47-летнего мужчину

Воркутинец приревновал свою супругу к убитому (подробности)