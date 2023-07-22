Из-за теплых воздушных масс с юга в Коми ожидается теплая погода

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Синоптики ЦГМС рассказали о погоде в Коми в перид с 24 по 28 июля. По прогнозу синоптиков, влияние на погодные условия по-прежнему будут оказывать воздушные массы, которые поступают с юга России.

Так, в указанный период удержится теплая погода с температурой, которая будет выше обычных значений. По ночам будет +10...+15С, днём +23...+28С. При облачной погоде ожидается прохлада +16...+21С.

Также всей территории региона ожидают кратковременные дожди с грозами, местами ливни и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

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