Поступили трагические новости о молодом жителе Коми

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры поискового регионального отряда Лиза Алерт в Коми сообщили, что пропавшего без вести 35-летнего Игоря Туркина нашли мертвым. Информацию об этом опубликовали на официальной странице поисковиков 21 июля, поздно вечером.

Жителя поселка Жешарт Усть-Вымского района искали с 10 июля, когда он вышел из дома и исчез. К поискам подключили полицию, волонтеров и неравнодушных местных жителей. Подробности его гибели не приводятся.

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