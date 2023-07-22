Мэрия Сыктывкара обратилась с важным предупреждением

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Администрация Сыктывкара опубликовала предупреждение для местных жителей. В мэрии сообщили, что сейчас мошенники выбрали новую схему обмана.
В предупреждении указано, что злоумышленники присылают на почту приглашения якобы на личный прием в Банк России, где указано время и настоящий адрес отделения в Коми.
После рассылки неизвестные связываются с получаетелем и выманивают персональные данные с банковской карты, уговаривая перевести деньги.
В мэрии напомнили, что работники Банка России не проводят личные приемы, не звонят и не спрашивают копии документы.
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