В Сыктывкаре неделю назад пропала 70-летняя Маргарита Гусева

Фото: Лиза Алерт
В Сыктывкаре начались поиски пропавшей 70-летней женщины, сообщили волонтеры Лиза Алерт. По предоставленным данным, Маргарита Гусева (Фомина) вышла из дома 18 июля, с тех пор от нее нет новостей.
Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.
Во что она была одета в момент пропажи, неизвестно.
Если вы что-то знаете о Маргарите, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.
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