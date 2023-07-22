В двух районах Коми ограничили движение из-за ремонта

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В ГИБДД Коми сообщили, что в Сысольком и Прилузском районах республики запланировали ограничение движения. По предоставленным данным, решение принято в связи со строительно-монтажными работами.

В ведомстве сообщили, что в рамках работ планируется установка рамных конструкций, вводятся временные ограничения движения траспорта. С 25 июля ограничат движение на участке дороги Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово с 3:00 до 5:00. 30 июля с 3:00 до 5:00 будет запрещено движение на участке «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар.

Водителей напомнили водителям траспортных средств о необходимости соблюдения требований дорожных знаков, а также заранее планировать свой маршрут.

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