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НовостиОбщество22 июля 2023 12:57

Минувшей ночью в пьяном ДТП погибла жительница Коми

Водитель машины, в которой она находилась, не справился с управлением
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

В Сыктывдинском районе Коми, минувшей ночью, 22 июля, произошло смертельное ДТП. По информации ГИБДД региона, в районе поселка Нювчим пьяный 35-летний водитель автомобиля Ford вылетел в кювет.

Авария произошла на 35 км дороги Краснозатонский - Нювчим. В результате случившегося на месте произошедшего погибла находившая на заднем сидении пассажирка иномарки. Самого водителя госпитализировали.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего, на месте работают инспекторы.

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