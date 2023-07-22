В ЦГМС Коми предупредили о граде, грозе и шквалистом ветре

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Синоптики ЦГМС Коми опубликовали штормовое предупреждение. По предоставленным данным, от непогоды пострадают сегодня, 22 июля, семь южных районов.

Метеорологи уточнили, что речь идет об Усть-Вымском, Сысольском, Койгородском, Сыктывдимском, Прилузском районах и Сыктывкаре. Непогода накроет районы в ближайший час.

Синоптики пообещали шквалистое усиление ветра до 21 м/с, грозы и град. Сообщается, что в связи с непогоды возможно возникновение ЧС.

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