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НовостиОбщество22 июля 2023 14:03

В ЦГМС Коми предупредили о граде, грозе и шквалистом ветре

От непогоды пострадают семь районов республики
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми опубликовали штормовое предупреждение. По предоставленным данным, от непогоды пострадают сегодня, 22 июля, семь южных районов.

Метеорологи уточнили, что речь идет об Усть-Вымском, Сысольском, Койгородском, Сыктывдимском, Прилузском районах и Сыктывкаре. Непогода накроет районы в ближайший час.

Синоптики пообещали шквалистое усиление ветра до 21 м/с, грозы и град. Сообщается, что в связи с непогоды возможно возникновение ЧС.

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