В Коми отменили режим повышенной готовности из-за нефтеразлива

Фото: минприроды Коми

В Коми после нефтеразлива отменили введенный в Усинске режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. По предоставленным данным, решение принято в связи с нормализацией обстановке на реке Колва.

В настоящий момент в районе введен режим Повседневная готовность, передали в мэрии. В Росприроднадзоре сообщили, что в реку могло попасть около тысячи кубометров нефти.

Нефтеразлив произошел на Южно-Ошском месторождении в Усинском районе в 500 м от реки Колвы из-за разгерметизации нефтепровода в начале июля. Ущерб оценивается в 25 млн руб.

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