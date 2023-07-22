Из-за гроз на границе Печоры и Усинска возник лесной пожар

Фото: архив КП

По информации портала "Лесные пожары 2.0", между Печорой и Усинском тушат лесной пожар. Огонь начался 21 июля после грозы, в настоящий момент его все еще ликвидируют.

В тушении огня принимают участие как лесные, так и десантные пожарные команды. В качестве вспомогательных средств используются бензопилы и мотопомпы.

Уточняется, что сегодня, 22 июля, ранним утром удалось локализовать очаг возгорания, работы над тушением все еще продолжаются.

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