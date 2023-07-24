Жительница Коми пыталась незаконно передать мобильные телефоны осужденному

Фото: УФСИН Коми

В пресс-службе УФСИН Коми сообщили, что 20 июля сотрудники ведомства пресекли незаконную передачу двух мобильных телефонов осужденному в КП-51 в Емве.

По предоставленным данным, инцидент произошел за пределами учреждения на сельскохозяйственном участке. Телефоны пыталась передать местная жительница. Осужденный был тродоустроен на объекте в качестве подсобного рабочего.

В настоящий момент в отношении нарушительницы составлены административные материалы. Ей грозит штраф в размере от трех до пяти тыс. руб., уточнили в ведомстве.

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