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НовостиОбщество24 июля 2023 5:15

Жительница Коми пыталась незаконно передать мобильные телефоны осужденному

Сейчас в ее отношении составили административный протокол
Источник:kp.ru
Фото: УФСИН Коми

Фото: УФСИН Коми

В пресс-службе УФСИН Коми сообщили, что 20 июля сотрудники ведомства пресекли незаконную передачу двух мобильных телефонов осужденному в КП-51 в Емве.

По предоставленным данным, инцидент произошел за пределами учреждения на сельскохозяйственном участке. Телефоны пыталась передать местная жительница. Осужденный был тродоустроен на объекте в качестве подсобного рабочего.

В настоящий момент в отношении нарушительницы составлены административные материалы. Ей грозит штраф в размере от трех до пяти тыс. руб., уточнили в ведомстве.

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