Житель Коми упал на дороге и решил обмануть полицию, чтобы попасть домой

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Жителя Усть-Куломского района привлекли в административной ответственности за ложный вызов специализированных служб. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, 14 мая 2023 года после нескольких дней употребления алкоголя мужчина находился на мосту через Вычегду, когда позвонил по номеру 112 и сообщил, что ему нанесли побои.

В суде выяснилось, что он упал возле дороги и не мог идти, и поэтому решил позвонить в полицию, чтобы его отвезли домой. Судья принял решение вынести ему наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей.

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