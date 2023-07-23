В Коми по вине пьяного водителя в ДТП пострадал ребенок

Фото: ГИБДД по РК.

Накануне в Сысольском районе Коми водитель автомобиля марки Toyota не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. ДТП произошло в селе Визинга на улице Победы.

Как сообщили в ГИБДД по РК, за рулем иномарки находился 43-летний мужчина. В ходе проверки выяснилось, что он сел за руль авто в состоянии опьянения.

В результате ДТП пострадал 13-летний мальчик. Он получил автотравму, травму предплечья и ушибленные гематомы. Госпитализация ему не потребовалась.

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