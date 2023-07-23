В Коми суд вынес приговор любителю спиртного

Фото: Нина Юшкова.

Суд вынес приговор 53-летнему жителю Воркуты за кражу пяти бутылок водки. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Третьего июля текущего года мужчина, находясь в помещении супермаркета, похитил пять бутылок водки. Сумма ущерба не превысила 2 500 рублей, что было расценено как мелкое хищение чужого имущества.

Суд признал воркутинца виновным в совершении преступления и приговорил к административному аресту сроком на 10 суток.

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