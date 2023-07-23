Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июля 2023 14:00

В зоне проведения СВО погибли четыре бойца из Коми

Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба
Источник:kp.ru
Фото: Владимир Уйба.

Фото: Владимир Уйба.

В зоне проведения СВО погибли четверо жителей Республики Коми. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

Рядовой Игорь Александров проходил службу в должности пулемётчика мотострелкового отделения, рядовой Павел Зимин служил разведчиком. Оба они были из Сыктывкара.

Ефрейтор Михаил Богданов служил старшим наводчиком миномётного взвода, до участия в СВО жил в Троицко-Печорском районе Коми. Рядовой Денис Гордеев из Удорского района проходил военную службу в зоне СВО в должности старшего снайпера стрелковой роты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каждый третий житель Сыктывкара хотел бы работать госслужащим (подробнее)