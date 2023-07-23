В зоне проведения СВО погибли четыре бойца из Коми

Фото: Владимир Уйба.

В зоне проведения СВО погибли четверо жителей Республики Коми. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

Рядовой Игорь Александров проходил службу в должности пулемётчика мотострелкового отделения, рядовой Павел Зимин служил разведчиком. Оба они были из Сыктывкара.

Ефрейтор Михаил Богданов служил старшим наводчиком миномётного взвода, до участия в СВО жил в Троицко-Печорском районе Коми. Рядовой Денис Гордеев из Удорского района проходил военную службу в зоне СВО в должности старшего снайпера стрелковой роты.

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