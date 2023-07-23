В Коми зарегистрировали три несчастных случая на воде

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В Республике Коми произошло три несчастных случая на воде. В настоящее время по всем фактам проводится проверка.

19 июля на берегу реки Ижма Ижемского района Коми было обнаружено тело мужчины.

21 июля на реке Косью в Интинском районе Коми утонул ребенок. Сообщение о ЧП поступило в службу спасения. Его тело из воды извлекли спасатели.

Еще один несчастный случай на воде произошел в Усть-Вымском районе. На берегу реки Вычегда был обнаружен труп мужчины.

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