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НовостиПроисшествия24 июля 2023 9:49

В Коми знакомство в ресторане закончилось изнасилованием

Мужчину заключили под стражу на 2 месяца
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Жителя Печоры, подозреваемого в изнасиловании женщины, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в городском суде.

В одном из ресторанов Печоры подозреваемый познакомился с женщиной. Общение они продолжили в квартире подозреваемого.

Печорец предложил новой знакомой вступить с ним в интимную связь, но получил отказ. Злоумышленник несколько раз ударил женщину, после чего изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера.

Доказательства, представленные следователем, городской суд Печоры счел достаточными для подозрения в причастности мужчины к преступлению.

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