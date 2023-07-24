В Коми знакомство в ресторане закончилось изнасилованием

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Жителя Печоры, подозреваемого в изнасиловании женщины, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в городском суде.

В одном из ресторанов Печоры подозреваемый познакомился с женщиной. Общение они продолжили в квартире подозреваемого.

Печорец предложил новой знакомой вступить с ним в интимную связь, но получил отказ. Злоумышленник несколько раз ударил женщину, после чего изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера.

Доказательства, представленные следователем, городской суд Печоры счел достаточными для подозрения в причастности мужчины к преступлению.

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