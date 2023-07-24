В Коми пьяный водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 23 июля, в Троицко-Печорске столкнулись «Лада Ларгус» и Volkswagen Polo, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 0.50. Пьяный мужчина 1986 года рождения ехал за рулем «Лады» по улице Портовой в сторону Овражной. Напротив дома №1 отечественный автомобиль врезался во встречный Volkswagen.

В результате ДТП пострадали два человека. Пассажир Volkswagen 1981 года рождения получил раны лица. У пассажира «Лады» 1986 года рождения диагностировали ушибленную рану верхней губы, резаную рану подбородка. Оба пострадавших были пристегнуты. Госпитализация никому из них не потребовалась.

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