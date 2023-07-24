В Коми не было смертельных случаев от энцефалита

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В 2023 году в Коми не зарегистрировали ни одного смертельного случая от энцефалита. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В прошлом году зафиксировали один случай микст-инфекции, которая оказалось смертельной. В министерстве уточнили, что речь идет об энцефалите и коронавирусе. За полгода в Коми госпитализировали семь человек. У четверых диагностировали клещевой энцефалит, а у троих – болезнь Лайма.

Всего с начала сезона в Коми к врачам обратились 2208 пострадавших от укусов клещей. Помощь медиков понадобилась 1846 взрослых и 362 детям.

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