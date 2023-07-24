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НовостиОбщество24 июля 2023 7:30

В Коми продолжаются поиски 69-летней Валентины Овсянниковой

Женщина не выходит на связь с 12 июля
Источник:kp.ru
Фото: «Лиза Алерт Коми».

Фото: «Лиза Алерт Коми».

В Усинске волонтеры ПСО «Лиза Алерт» продолжают искать пропавшую 69-летнюю женщину. Валентина Овсянникова (Коскова) не дает о себе знать с 12 июля.

Приметы: рост 160 см, голубоглазая, плотное телосложение, седые волосы. Предположительно в день пропажи на ней была голубая куртка.

Обладающих какой-либо информацией просят позвонить по номерам телефонов: 8 (800) 700 54 52, 8 (904) 102 45 60, 8 (912) 179 06 54.

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