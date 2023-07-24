В Сыктывкаре около подъезда на женщину набросилась собака

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Во дворе дома на жительницу Сыктывкара набросилась собака и укусила ее три раза за ногу. Хозяину оттащить своего питомца удалось не сразу. Сыктывкарский горсуд обязал владельца животного выплатить пострадавшей 60 тысяч рублей в качестве компенсации вреда, а также оплатить 13 тысяч рублей за услуги представителя.

Сыктывкарке наложили швы, обработали раны и сделали 6 прививок. Она испытала сильный шок, на протяжении долгого времени не могла спать из-за боли, стала бояться собак.

Ответчик не согласился с решением горсуда и подал апелляцию в Верховный суд РК. Он сообщил, что животное усыпили через 2 дня после нападения. Рассмотрев материалы дела, решение суда было оставлено без изменений.

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