Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2023 12:20

В Коми по решению суда ликвидировали несанкционированную свалку

Работы по очистке территорий продолжаются
Источник:kp.ru
Фото: Ильдар Махмутов.

Фото: Ильдар Махмутов.

В поселке Керки Сосногорского района Коми ликвидировали несанкционированную свалку отходов. Об этом рассказал глава муниципалитета Ильдар Махмутов.

Для вывоза одной тысячи кубометров мусора были заключены два контракта на сумму почти 600 тысяч рублей.

Ильдар Махмутов подчеркнул, что на очереди очистка территорий от мусора в районе Нижнего Одеса и на некоторых участках в окрестностях Сосногорска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре около подъезда на женщину набросилась собака (подробнее)