В Коми по решению суда ликвидировали несанкционированную свалку

Фото: Ильдар Махмутов.

В поселке Керки Сосногорского района Коми ликвидировали несанкционированную свалку отходов. Об этом рассказал глава муниципалитета Ильдар Махмутов.

Для вывоза одной тысячи кубометров мусора были заключены два контракта на сумму почти 600 тысяч рублей.

Ильдар Махмутов подчеркнул, что на очереди очистка территорий от мусора в районе Нижнего Одеса и на некоторых участках в окрестностях Сосногорска.

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