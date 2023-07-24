В Коми суд простил черного лесоруба

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Княжпогостский суд прекратил уголовное дело в отношении сыктывкарца, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений.

В марте текущего года в Емве мужчина ввел заблуждение местного жителя и поручил ему вырубить 15 деревьев тополя и березы. Допуска к работе и разрешительных документов со стороны властей у него не было. Сумма ущерба составила почти 59 тысяч рублей.

В содеянном обвиняемый раскаялся и полностью возместил сумму причиненного ущерба.

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