В Коми действуют два лесных пожара 24 июля

Фото: Коми лесопожарный центр.

По состоянию на понедельник, 24 июля, в Коми действуют два лесных пожара. Об этом свидетельствуют данные ИАС «Лесные пожары 2.0».

Первый пожар обнаружили в Усть-Куломском районе 23 июля в 14:56. Площадь возгорания составила 12,5 гектара. Тушить огонь начали в шесть вечера. Пламя локализовали в 21.10.

Пожар в Сосногорске обнаружили 23 июля в 15:20. Тушить огонь начали в 19.40. Пожар локализовали в 22.40. Площадь возгорания составила 2,3 гектара. Оба лесных пожара продолжают действовать.

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