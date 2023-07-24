Роспотребнадзор Коми предупредил родителей о поджидающей их детей опасности

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Число заболеваний кишечными инфекциями традиционно растет летне-осенний период. Об этом напомнили в региональном Роспотребнадзоре. По информации ведомства, только за минувшие шесть месяцев 2023 года зарегистрировано более 120 случаев заболевания подобного рода вирусами.

В ведомстве отметили, что избежать неприятные инфекции можно: стоит соблюдать технику безопасности и обращать внимание на профилактику.

- Родителям детей следует не снижать бдительность в отношении энтеровирусных инфекций, - заключили в ведомстве.

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